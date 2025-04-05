В Москве строительный кран упал на бетономешалку и едва не убил водителя

Днем 5 апреля на севере Москвы на территории одной из строек упал строительный кран прямо на бетономешалку. Водитель спецтехники вышел из кабины за несколько минут до того, как на нее упал кран, сообщает SHOT .

Инцидент произошел на Выборгской улице. Водитель бетономешалки чудом выжил только потому, что по какой-то причине вышел из кабины. Если бы он находился внутри салона спецтехники, шанса выжить бы не было.

Крановщик ничего не мог сделать с тем, что стрела спецтехники начала падать. Это произошло из-за того, что под самим краном провалилась земля, затем он наклонился. Машинист крана отделался легким испугом и ушибами.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что стрела крана упала ровно на кабину бетономешалки и смяла ее потолок и лобовое стекло.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.