В Москве спасли кошку, которая четыре дня была замурована в стене жилого дома

В Москве на улице Куусинена кошка попала в вентиляционную шахту здания. Спасатели спасли бедное животное, которые четыре дня было замуровано в стене жилого дома, сообщает SHOT .

Жильцы услышали громкое и жалобное мяуканье. На помощь прибыли спасатели «Спасрезерва». К ним подключились сотрудники «Жилищника». В итоге кошку смогли обнаружить в вентиляционной шахте на глубине 36 метров, но вызволить ее было невозможно. Жильцы из квартиры на первом этаже разрешили спасателям проделать в стене несколько дыр.

Животное удалось вызволить из стены после долгих усилий. Сейчас кошке ищут хозяев.

Найти сбежавшую от хозяина кошку помогут соседи и другие владельцы животных, которым нужно сообщить приметы своего домашнего любимца, сообщил РИАМО главный врач столичной ветеринарной клиники Михаил Шеляков.