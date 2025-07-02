сегодня в 17:41

В Москве спасатели потушили сразу две горящие машины

Днем 2 июля на пульт диспетчера МЧС в Москве поступил сигнал о пожаре на Старопименовском переулке в районе дома № 12/6. По указанному адресу тут же выехали спасатели, по прибытии они обнаружили сразу две горящие машины, сообщили в пресс-службе столичного чрезвычайного ведомства.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло загорание двух автомобилей на площади в шесть квадратных метров», — говорится в сообщении.

На момент публикации заметки пожар полностью потушен. Информации о пострадавших не поступало.

Что стало причиной возгорания, не сообщается.