В Москве спасатели потушили сразу две горящие машины
Фото - © МЧС Москвы
Днем 2 июля на пульт диспетчера МЧС в Москве поступил сигнал о пожаре на Старопименовском переулке в районе дома № 12/6. По указанному адресу тут же выехали спасатели, по прибытии они обнаружили сразу две горящие машины, сообщили в пресс-службе столичного чрезвычайного ведомства.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло загорание двух автомобилей на площади в шесть квадратных метров», — говорится в сообщении.
На момент публикации заметки пожар полностью потушен. Информации о пострадавших не поступало.
Что стало причиной возгорания, не сообщается.