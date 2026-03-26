В Москве сотрудник ПВЗ ранил клиента ножом из‑за спора

Сотрудник маркетплейса напал на мужчину с канцелярским ножом в Москве

Сотрудник маркетплейса напал с канцелярским ножом на 43‑летнего мужчину в пункте выдачи заказов на Большой Черкизовской улице. Пострадавшего госпитализировали, нападавшего доставили в полицию, сообщает «Сайт MK.Ru» .

По данным издания, около 14:00 москвич пришел в пункт выдачи, чтобы забрать заказанную футболку. За стойкой работал 18‑летний сотрудник, который не смог найти товар. Когда в помещение вошли другие клиенты, работник начал обслуживать их вне очереди.

Это вызвало конфликт. Между посетителем и сотрудником произошла словесная перепалка, после чего юноша ударил мужчину канцелярским ножом в область головы. Лезвие повредило ухо и задело шею, началось сильное кровотечение.

Пострадавший выбежал на улицу, а нападавший с ножом попытался его преследовать. Очевидцы задержали агрессора и вызвали скорую помощь.

Мужчину доставили в больницу. Раны оказались неглубокими, после оказания помощи его отпустили домой. Позднее он вновь пришел в пункт выдачи, однако заказ там так и не нашли.

Сотрудника маркетплейса отвезли в отдел полиции для разбирательства. По словам очевидцев, он заявил, что болен и не понесет ответственности за произошедшее.

