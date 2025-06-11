В Москве следователи задержали мигранта-насильника

10 июня мужчина около жилого дома на Щелковском шоссе в Москве напал на незнакомую ему девушку. Он совершил в отношении жертвы иные насильственные действия сексуального характера. После нападения москвичка сразу же обратилась в правоохранительные органы.

Мужчина был задержан. Специалисты проводят с подозреваемым комплекс следственных действий.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина по части 1 статьи 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).