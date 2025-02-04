В Москве школьник отдал драгоценности матери мошенникам, чтобы защитить ее

Московский девятиклассник стал жертвой мошенников и отдал им драгоценности матери на общую сумму около 500 тыс. рублей ради того, чтобы у женщины не было проблем в ходе обысков, которые якобы должны были организовать из-за ее взломанной страницы на «Госуслугах», сообщает Baza .

Мошенники действовали от лица оператора мобильной связи. 31 января 2025 года они позвонили девятикласснику и сообщили, что договор оказания услуг по его СИМ-карте заканчивается и ему якобы нужно передать им код из СМС.

Доверчивый школьник сделал все, как сказал незнакомый «сотрудник» оператора связи. Оказалось, что на самом деле это был код от страницы на портале «Госуслуги». После этого школьнику снова позвонили, но уже якобы из службы безопасности «Госуслуг». Ему начали угрожать тем, что теперь в квартире матери будут обыски, и если в ходе них найдут дорогие вещи, у женщины будут проблемы.

Мальчик испугался и рассказал мошенникам, что у матери есть дорогие вещи — украшения с бриллиантами, фианитами, рубинами и жемчугом. Злоумышленники убедили юношу вынести коробку на улицу и передать ее курьеру, якобы это конфеты для друга. Курьер также не знал, что осуществляет заказ мошенников.

Женщина узнала, что ее сын отдал мошенникам украшения на общую сумму 500 тыс. рублей в тот же день, когда вернулась с работы и заметила исчезновение шкатулки. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются стражи порядка в рамках возбужденного уголовного дела.