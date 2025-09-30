В Москве школьник-боксер сломал нос двум одноклассницам

В Москве двух школьниц госпитализировали после драки с одноклассником-боксером

В Москве восьмиклассник-боксер избил двух одноклассниц. Пострадавших с переломами носа госпитализировали в медучреждение, сообщает Baza .

Инцидент произошел у станции метро «Пролетарская». По словам пострадавших, на перемене Женя (имена изменены) подошел к своей однокласснице Лере и вылил на нее детское пюре. В отместку после уроков она вместе с подругой Викой брызнули в парня молоком.

Женя не растерялся и ответил школьницам поставленными ударами, так как посещает секцию бокса. На опубликованных кадрах видно, как подросток пытается повалить одну из девочек на землю, но за нее вступается подруга, которой прилетает поставленный удар кулаком по лицу.

После драки Женя сбежал, а пострадавших школьниц госпитализировали. Врачи диагностировали у девочек перелом носа и черепно-мозговую травму. К настоящему моменту Вику выписали из больницы, а Лера после операции продолжает находиться в стационаре. Женя продолжает посещать занятия в школе.

