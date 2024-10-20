В Москве сгорел 45-летний американский ретромобиль с пробегом около 1 млн км
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Редкий американский автомобиль Mercury Merquis 20 октября загорелся на Садовом кольце в Москве, спасатели оперативно потушили пожар и выяснили, что транспортному средству уже 45 лет, пишет SHOT.
Водитель ретромобиля Mercury Merquis успел эвакуироваться. Экстренные службы быстро прибыли на место пожара и ликвидировали его. Из-за горения у автомобиля частично повредился салон и моторный отсек.
Оказалось, что 45-летнее транспортное средство принадлежит ООО «Управляющая компания». Пробег редкой машины в общей сложности составляет почти 1 миллион километров.
Причина, по которой Mercury Merquis, не уточняется. Обстоятельства случившегося выясняются.