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В Москве сгорел 45-летний американский ретромобиль с пробегом около 1 млн км

Редкий американский автомобиль Mercury Merquis 20 октября загорелся на Садовом кольце в Москве, спасатели оперативно потушили пожар и выяснили, что транспортному средству уже 45 лет, пишет SHOT .

Водитель ретромобиля Mercury Merquis успел эвакуироваться. Экстренные службы быстро прибыли на место пожара и ликвидировали его. Из-за горения у автомобиля частично повредился салон и моторный отсек.

Оказалось, что 45-летнее транспортное средство принадлежит ООО «Управляющая компания». Пробег редкой машины в общей сложности составляет почти 1 миллион километров.

Причина, по которой Mercury Merquis, не уточняется. Обстоятельства случившегося выясняются.