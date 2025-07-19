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В Москве с трехметровой высоты на выступлении в цирке сорвался гимнаст из Китая

В столичном цирке на проспекте Вернадского во время выступления пострадал гимнаст из Китая. 30-летний мужчина сорвался с высоты трех метров, его госпитализировали, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что 30-летний гимнаст выполнял ряд трюков на высоте трех метров. В какой-то момент он сорвался, полетел вниз и при падении ударился об бордюр на сцене.

В итоге пострадавшего госпитализировали в больницу. У него диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

Все обстоятельства случившегося теперь устанавливают компетентные органы, а медики делают все возможное, чтобы спасти здоровье иностранного пациента.