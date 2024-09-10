В Москве с разницей в сутки при похожих обстоятельствах погибли две девочки

Девочки 12 и 15 лет погибли в Москве при похожих обстоятельствах

Тело 12-летней девочки возле многоквартирного дома на Маршала Бирюзова в Москве нашли 9 сентября, а тело 15-летней школьницы на улице Краснобогатырской также нашли у дома — 10 сентября, обе несовершеннолетние в момент гибели находились дома только с сестрами, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Предварительно установлено, что у обеих школьниц обнаружены травмы, характерные для падения с большой высоты. Когда девочки погибли, их родителей дома не было. В квартирах у каждой находились их сестра, обе спали.

Предполагается, что 12-летняя девочка могла погибнуть при попытке сделать экстремальное селфи.

Все обстоятельства похожих смертей устанавливаются. Какое-либо решение будет принято позднее по итогам проверки.