В Москве родители пожаловались на няню коррекционного детсада, избивающую ребят

Как рассказала мама 6-летнего мальчика, ребенок находится в этом детском саду с понедельника по пятницу. 18 апреля женщина пришла забирать сына и обнаружила у него под глазом кровоподтек.

Москвичка решила уточнить у работников учреждения, где и как была получена травма, но ответа не последовало. Затем ей озвучили версию, что ребенок просто ударился о стул. Сам мальчик ничего рассказать не может, так как страдает аутизмом и не разговаривает.

Женщина подозревает, что кровоподтек — это дело рук нянечки, которая совсем недавно устроилась в детсад. Работница должна следить за детьми в ночные смены, после одной из них на теле мальчика и нашли синяки.

Мать мальчика заявила, что ребенок не первый раз возвращается из детского сада с синяками. Она поговорила с другими родителями, которые тоже пожаловались на аналогичную проблему. Женщина написала заявление в полицию.