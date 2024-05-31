В Москве пырнули ножом охранника «ВкусВилла», помешавшего украсть 3 пачки суши

Трое вооруженных злоумышленников ограбили «ВкусВилл» на Шоссейной улице в Москве. Они вынесли оттуда 3 упаковки суши и пырнули в живот заметившего их охранника, сообщает Baza .

На магазин напали 29 мая около 14:00. Очевидцы рассказали, что сначала в торговую точку зашел один мужчина и взял из холодильника с продуктами 3 упаковки суши. Обойдя кассу, он пошел к выходу.

Охранник магазина заметил кражу и выбежал за вором, но на улице злоумышленника ждали еще двое подельников. Те напали на охранника, один из них ударил его ножом в живот. Затем мужчины сели на автобус и уехали.

Охраннику в больнице оказали необходимую медпомощь, а потом его отпустили домой.

Двоих подозреваемых помогли оперативно задержать пассажиры автобуса, позвонившие правоохранителям. Ими оказались 27-летний москвич Денис Г. и 35-летний Денис Б. из Челябинской области.