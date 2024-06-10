В Москве прохожий избил беременную девушку и назвал ее Матрешкой

В столице прохожий избил беременную после того, как назвал ее Матрешкой. Жительница была одета в черное платье и платок, сообщает Baza .

Девушка по имени Милана стояла у выхода со станции «Домодедовская» вместе с мамой, когда мимо них прошел мужчина, назвав беременную Матрешкой. Мать заступилась за свою дочь и посоветовала назвать так его жену.

На какое-то время мужчина ушел, а потом вернулся в крови и начал кричать, что его избили цыгане из-за Миланы и мамы. В руках у злоумышленника был металлический прут. Именно им мужчина начал избивать маму девушки и ее саму. Беременную злоумышленник несколько раз ударил по животу.

Пострадавшую госпитализировали в больницу, жизнь ее ребенка под угрозой. Мужчину задержали.