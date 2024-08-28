В Москве приезжий крушил 6 автомобилей оторванным шлагбаумом

Полицейские ОМВД России по Савеловскому району Москвы провели задержание 41-летнего приезжего мужчины, который нанес урон шести машинам. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Жители одного из домов 1-го Хуторского переулка позвонили в полицию и сообщили, что злоумышленник вырвал шлагбаум и начал наносить удары по окнам автомобилей, ломать зеркала.

Вскоре на место, где произошел инцидент, приехали сотрудники правоохранительных органов. Они провели задержание 41-летнего мужчины.

Открыто уголовное дело в связи с тем, что злоумышленник нанес урон автомобилям на сумму около 160 тыс. рублей. Его могут обвинить в умышленном уничтожении или повреждении имущества.