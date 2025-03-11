В Москве потушили крупный пожар на стройплощадке
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Крупный пожар на стройплощадке на севере столицы оперативно ликвидировали. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Москве.
В МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: 4-й Вятский переулок, дом 18. Там горели битум и утеплитель на стройплощадке.
Пожар оперативно ликвидировали на площади 15 кв. м.
Очевидцы сняли возгорание на видео с железной дороги. Из проезжающего мимо поезда был хорошо виден густой столб черного дыма.