сегодня в 11:24

В Москве потушили крупный пожар на стройплощадке

Крупный пожар на стройплощадке на севере столицы оперативно ликвидировали. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Москве.

В МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: 4-й Вятский переулок, дом 18. Там горели битум и утеплитель на стройплощадке.

Пожар оперативно ликвидировали на площади 15 кв. м.

Очевидцы сняли возгорание на видео с железной дороги. Из проезжающего мимо поезда был хорошо виден густой столб черного дыма.