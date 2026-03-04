В Москве после беспорядков в торговом центре задержали 16 подростков

Столичными правоохранительными органами в районное отделение полиции были доставлены 22 человека, среди которых находились 16 подростков. Причиной задержания стало нарушение покоя граждан в зоне общественного питания одного из московских торговых комплексов, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве .

По данным ведомства, в рамках мониторинга информационного пространства сотрудники обнаружили в Сети записи, где группа молодых людей в торговом центре на территории района Коммунарка дезорганизует обстановку в фуд-зоне. Для пресечения подобных действий полицией было организовано профилактическое мероприятие. По его итогам в отдел полиции для разбирательства доставлены 22 человека, при этом большинство из них — подростки.

В главном управлении добавили, что у задержанной молодежи изъяты средства самообороны с перцовым составом, пусковое устройство ПУ-3 на три заряда, две кассеты с тремя патронами каждая, а также два мобильных телефона. На гаджетах найдены изображения, содержащие признаки символики экстремистской направленности. По этому поводу проводится соответствующая проверка.

По результатам проведенной профилактической работы родители или законные опекуны несовершеннолетних привлечены к ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Сами подростки, участвовавшие в нарушении общественного порядка, также привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». После проведения необходимых процедур молодые люди были переданы их законным представителям.

Что касается двух взрослых участников инцидента, в отношении них составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» с последующим выдворением за пределы России. Один подросток, оказавшийся без надзора, был помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей с целью проведения с ним профилактической работы. Кроме того, четверо несовершеннолетних поставлены на профилактический учет в органах внутренних дел.

По данным, полученным от осведомленных источников, все случившееся произошло в ТЦ «Саларис».

