В Москве посетителям ТЦ пришлось ломать двери во время пожарной эвакуации

Baza: эвакуационные выходы оказались заперты во время пожара в ТЦ Москвы

Посетители столичного торгово-развлекательного центра «Мозаика» были вынуждены ломать закрытые эвакуационные выходы во время пожара в здании, сообщает Baza .

Накануне около 21:00 в ТРЦ произошло возгорание. Посетителей призвали покинуть здание, однако эвакуационные выходы оказались заперты. На место ЧП были вызваны пожарной-спасательные расчеты.

Посетители ТРЦ рассказали, что во время начала задымления находились в кинотеатре. Сотрудники направляли людей к одному выходу, который вел на улицу, но внизу выяснилось, что выход закрыт.

Посетители начали паниковать, но через пару минут одну из створок эвакуационных дверей удалось выломать. Затем люди покинули здание.