В Москве поймали украинцев, продававших бутылки с водой под видом электроники

Выходцев с Украины задержали в Москве за обман 44 людей

В Москве задержали выходцев с Украины, которые подозреваются в обмане 44 человек. Полиция считает, что злоумышленники создали сайты с товарами по заниженным ценам, но вместо продукции отправляли клиентам бутылки с водой, сообщает газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на офпреда МВД Ирину Волк.

Подозреваемые создали около 30 сайтов, на которых продавали якобы электронику и одежду с большими скидками. Некоторые из мошеннических порталов занимали лидирующие позиции в поисковиках и имитировали известные онлайн-магазины, отметила Волк.

«При этом в разделе контактов использовались данные случайных юридических лиц и предпринимателей», — добавила официальный представитель ведомства в своем Telegram-канале.

Перед покупкой своих «товаров» злоумышленники требовали с покупателей аванс, но после предоплаты отправляли им только бутылки с водой. После этого «продавцы» переставали выходить на связь.

Для конспирации подозреваемые использовали чужие банковские счета, однако их все равно раскрыли. Возбуждено уголовное дело.