В Москве поймали похитителя итальянской сабли Николая Второго

По данным издания, последний российский император во время визита в Италию в 1909 году получил в подарок от короля Виктора-Иммануила III палаш. Впоследствии ценное оружие сменило нескольких хозяев, а в 2017 году владелец решил продать его за 8,5 млн рублей. Для этого он через знакомого обратился к москвичке, которая занималась скупкой антиквариата. Однако через какое-то время тот узнал, что раритетную саблю похитили. По словам скупщицы, некий покупатель расплатился за вещь фальшивыми деньгами.

Тогда товарищ владельца палаша попытался выйти на след злоумышленника через свои связи мире антиквариата. В итоге мошенник, пытавшийся продать подарок императора за 1 млн долларов, сам вышел на него — они договорились о покупке оружия, а во время встречи мошенника задержала полиция.

Подозреваемый утверждал, что продать палаш его попросила жена друга, которой оказалась московская скупщица антиквариата, женщина могла участвовать в сговоре. Однако суд приговорил к 4 годам колонии лишь мужчину.