В Москве почти на 2 месяца арестовали Мут за нелегальную торговлю лекарствами

В Москве суд вынес решение о заключении под стражу Елены Мут, обвиняемой в нелегальной торговле медикаментами, об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Хорошевский районный суд поддержал инициативу следствия о применении меры пресечения к фигурантке уголовного дела. Женщину подозревают в распространении поддельных лекарств и БАДов согласно п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ.

Рассмотрев материалы дела, ее арестовали на один месяц и 26 дней. Обвиняемая проходит по делу о реализации фальсифицированных и незарегистрированных медицинских препаратов.

Сотрудники московской фармацевтической компании организовали нелегальную схему распространения лекарств. Следствие установило, что группа лиц во главе с Еленой Мут создала преступное сообщество для торговли контрафактными медикаментами. Злоумышленники наладили канал поставок незарегистрированных препаратов из-за рубежа в Россию и впоследствии занимались их реализацией на территории страны через столичную фармацевтическую организацию.