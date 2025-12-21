В Москве по факту избиения журналистов охраной коуча Ивлиевой возбудили дело

После того как сотрудники газеты «Известия» задали вопросы на обучающем тренинге психолога-консультанта Юлии Ивлиевой, на них было совершено нападение. Охрана избила сотрудников СМИ, после чего Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает Следком .

Предварительно известно, что во время тренинга, организованного Юлией Ивлиевой, позиционирующей себя как психолог, на съемочную группу было совершено агрессивное нападение. Журналист Иван Литомин, выполнявший служебное задание, получил несколько ударов в лицо, после чего сотрудники охраны незаконно ограничили его свободу, надев наручники.

Инцидент с применением насилия в отношении журналистов на тренинге произошел после того, как Ивлиевой были заданы вопросы о ее квалификации и финансовом положении.

Юлия Ивлиева начинала свою карьеру в «Московском тренинговом центре», который получил печальную известность из-за применяемых там жестоких методов обучения. Несколько лет назад против ряда инструкторов МТЦ были инициированы уголовные разбирательства. Согласно материалам следствия, одна из учениц центра покончила с собой из-за опасной методики.

Глава Следкома Александр Бастрыкин дал распоряжение подготовить отчет по делу о нападении на журналистов. Глава ГСУ СК России по Москве Дмитрий Беляев предоставит отчет о расследовании уголовного дела и выявленных деталях. Контроль за выполнением данного указания возложен на центральный аппарат министерства.

