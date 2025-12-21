В Москве по факту избиения журналистов охраной коуча Ивлиевой возбудили дело
После того как сотрудники газеты «Известия» задали вопросы на обучающем тренинге психолога-консультанта Юлии Ивлиевой, на них было совершено нападение. Охрана избила сотрудников СМИ, после чего Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает Следком.
Предварительно известно, что во время тренинга, организованного Юлией Ивлиевой, позиционирующей себя как психолог, на съемочную группу было совершено агрессивное нападение. Журналист Иван Литомин, выполнявший служебное задание, получил несколько ударов в лицо, после чего сотрудники охраны незаконно ограничили его свободу, надев наручники.
Инцидент с применением насилия в отношении журналистов на тренинге произошел после того, как Ивлиевой были заданы вопросы о ее квалификации и финансовом положении.
Юлия Ивлиева начинала свою карьеру в «Московском тренинговом центре», который получил печальную известность из-за применяемых там жестоких методов обучения. Несколько лет назад против ряда инструкторов МТЦ были инициированы уголовные разбирательства. Согласно материалам следствия, одна из учениц центра покончила с собой из-за опасной методики.
Глава Следкома Александр Бастрыкин дал распоряжение подготовить отчет по делу о нападении на журналистов. Глава ГСУ СК России по Москве Дмитрий Беляев предоставит отчет о расследовании уголовного дела и выявленных деталях. Контроль за выполнением данного указания возложен на центральный аппарат министерства.
