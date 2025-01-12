сегодня в 15:39

В Москве перекрыли движение на Ягодной улице из-за пожара в здании

Автомобилистам Москвы рекомендовали быть внимательными и учитывать тот факт, что движение в районе дома № 15 по улице Ягодной перекрыто, об этом сообщил столичный Дептранс .

Причиной временного ограничения на проезд вблизи дома № 15 по улице Ягодной ввели из-за пожара. На месте происшествия работают спасатели.

Движение по вышеуказанной улице возобновят, когда оперативные службы закончат свои работы. Автомобилистам в настоящее время рекомендуют выбирать альтернативные пути для движения.

Информация о том, что именно горит, уточняется.