В Москве образовалась пробка из-за аварии двух пассажирских автобусов
Два автобуса столкнулись на северо-востоке Москвы
На улице Лескова в районе Бибирево Москвы произошло столкновение двух пассажирских автобусов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По данным очевидцев, из-за аварии образовалась пробка в сторону станции метро «Алтуфьево».
На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия скопилась очередь из общественного транспорта. По предварительной информации, в момент ДТП пассажиров в салонах не было.
В пресс-службе «Мосгортранса» подтвердили инцидент и сообщили, что пострадавших нет. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.
Движение на участке временно затруднено — водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.