В Москве образовалась пробка из-за аварии двух пассажирских автобусов

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Два автобуса столкнулись на северо-востоке Москвы

На улице Лескова в районе Бибирево Москвы произошло столкновение двух пассажирских автобусов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

По данным очевидцев, из-за аварии образовалась пробка в сторону станции метро «Алтуфьево».

На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия скопилась очередь из общественного транспорта. По предварительной информации, в момент ДТП пассажиров в салонах не было.

В пресс-службе «Мосгортранса» подтвердили инцидент и сообщили, что пострадавших нет. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

Движение на участке временно затруднено — водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.