В Москве неизвестный скинул мотоблогершу Анютумини с байка и избил ее

На Волоколамском шоссе в столице неизвестный напал на мотоблогершу Анютумини (настоящее имя — Анна Макаренкова). Молодой человек скинул ее с байка, избил и попытался угнать мотоцикл, сообщает Baza .

Инцидент произошел вечером 21 сентября. Как рассказала девушка, в районе 22:30 она подъезжала к дому, именно тогда на нее напали. Молодой человек был одет в спортивный костюм, еще на нем были камуфляжная маска и черные перчатки.

«Я встаю, начинаю отходить, он идет на меня, я начинаю бежать, оборачиваюсь и понимаю, что он хочет угнать мотоцикл, сел на него, но не смог завести», — поделилась мотоблогерша.

По ее словам, она вернулась и попробовала спихнуть злоумышленника с байка, но молодой человек достал из кармана баллончик и похожий на нож предмет.

Нападавший брызнул из баллончика в лицо девушке, а потом несколько раз ударил ее ногами. После он снова попытался угнать байк. Завести его опять не получилось, тогда он отобрал у блогерши телефон и ушел.

Как добавила мотоблогерша, во время нападения злоумышленник не сказал ни слова.

После инцидента девушка с чужого телефона позвонила маме и вызвала скорую помощь. Потом она отправилась в полицию.

По мнению следователей, молодой человек целенаправленно совершил данное нападение. После изучения записей с видеокамер стало известно, что злоумышленник пришел на место в 22:10. Он 15 минут ждал байкершу с палкой в кустах.