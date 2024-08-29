В Москве неизвестные залезли на памятник Ленину с газовым баллоном в руках

В столице неизвестные залезли на памятник В. И. Ленину и оставили на нем газовый баллон и канистру с бензином. Очевидцы решили, что они хотят взорвать монумент, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

20-летний промоутер раздавал бумажные листовки на Октябрьской площади, когда заметил странную картину. Он увидел, как к памятнику Ленину подъехал серебристый грузовой фургон марки Lada Largus.

Из автомобиля вышли трое мужчин неславянской внешности. С собой они несли газовый баллон и пакеты с вещами. Кроме того, один из мужчин взял лестницу и поставил ее к выступу памятника. После этого двое его друзей взобрались по ней на самую верхнюю ступень.

Мужчины оставили газовый баллон, 10-литровую канистру с бензином, две горелки и три ведра на памятнике. Затем они слезли с монумента и пошли в сторону машины. Два гражданина сели в автомобиль и уехали. Оставшийся мужчина направился в сторону станции метро «Октябрьская».

Промоутер обратился по номеру «112». Он решил, что монумент хотели взорвать. Полицейские прибыли на место и изъяли все, что оставили неизвестные на памятнике. Но взрывчатку правоохранители не нашли.