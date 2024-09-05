В Москве на внешней стороне 43-го км МКАД затор на дороге из-за горящего авто

сегодня в 22:33

Дептранс предупредил о заторе в районе 43-го км МКАД из-за горящей машины

В Москве на внешней стороне 43-го километра МКАД загорелась машина, из-за пожара на дороге движение затруднено, сообщил столичный Дептранс в Telegram-канале .

На месте происшествия уже работают оперативные службы. Что именно произошло, пока не сообщается. Известно, что горит автомобиль, его марка не уточняется.

Информации о пострадавших пока не поступало. Движение в районе 43-го километра на внешней стороне МКАД затруднено.

Автомобилистов просят учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать альтернативные маршруты для своего перемещения.