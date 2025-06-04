В Москве на территории ЖК загорелась детская площадка

Днем 4 июня на пульт диспетчера МЧС РФ поступил сигнал о том, что на юго-востоке Москвы на территории жилого дома горит детская площадка. Столичные спасатели тут же выехали на место происшествия и ликвидировали горение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Детская площадка горела на территории жилого дома на улице Нижегородская, дом № 106 к 1. На момент прибытия пожарных площадь горения составляла 30 квадратных метров.

Что именно горело и по какой причине, не уточняется.

На момент публикации заметки информации о пострадавших во время пожара не поступало.