В Москве на Солнцевском проспекте обнаружен мужчина с ножевым ранением

В одной из квартир жилого дома на Солнцевском проспекте было обнаружено тело мужчины 1987 года рождения с признаками насильственной смерти.

По информации столичной прокуратуры, смерть наступила в результате ножевого ранения в область шеи.

Предварительное расследование показало, что телесные повреждения пострадавшему нанес 33-летний мужчина, который снимал у него комнату. Подозреваемый был задержан на месте преступления.

В настоящее время Солнцевская межрайонная прокуратура осуществляет контроль за установлением всех обстоятельств произошедшего.