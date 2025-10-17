В Москве на Солнцевском проспекте обнаружен мужчина с ножевым ранением
Арендатор ударил ножом хозяина квартиры в Москве
В одной из квартир жилого дома на Солнцевском проспекте было обнаружено тело мужчины 1987 года рождения с признаками насильственной смерти.
По информации столичной прокуратуры, смерть наступила в результате ножевого ранения в область шеи.
Предварительное расследование показало, что телесные повреждения пострадавшему нанес 33-летний мужчина, который снимал у него комнату. Подозреваемый был задержан на месте преступления.
В настоящее время Солнцевская межрайонная прокуратура осуществляет контроль за установлением всех обстоятельств произошедшего.