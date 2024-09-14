В Москве на Северо-Восточной хорде произошло массовое ДТП

Фото - © Развязка МКАД и СВХ с головным участком дороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург»./Сайт мэра Москвы

сегодня в 11:22

Дептранс предупредил москвичей о заторе на дороге из-за ДТП на СВХ

Сразу несколько автомобилей столкнулись на Северо-Восточной хорде (СВХ) Москвы в районе 1-й улицы Измайловского Зверинца, д. 8, сообщает столичный Дептранс в Telegram-канале .

Сколько именно машин попало в массовую аварию, выясняется. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

В районе аварии на проезжей части затор. Автомобилистов просят учитывать ситуацию и выбирать альтернативные маршруты для движения.

Оперативные службы уже знают о случившемся. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.