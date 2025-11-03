сегодня в 10:57

В Москве на МКАД из-за ДТП с перевернутым авто образовалась пробка

Жителей и гостей столицы предупредили, что на 1-м километре МКАД в районе съезда № 1А произошла авария, в результате которой одна из машин перевернулась. Из-за происшествия на проезжей части образовался затор, сообщает столичный Дептранс .

Предварительно известно, что авария случилась утром 3 ноября. На месте происшествия уже работают оперативные службы.

На момент публикации заметки информации о пострадавших или погибших не поступало. В районе ДТП образовалась пробка. Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрутов для передвижения.

Также автомобилистам напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения. Любая ошибка может обернуться непоправимыми последствиями.

