В Москве на МКАД из-за ДТП с перевернутым авто образовалась пробка
Жителей и гостей столицы предупредили, что на 1-м километре МКАД в районе съезда № 1А произошла авария, в результате которой одна из машин перевернулась. Из-за происшествия на проезжей части образовался затор, сообщает столичный Дептранс.
Предварительно известно, что авария случилась утром 3 ноября. На месте происшествия уже работают оперативные службы.
На момент публикации заметки информации о пострадавших или погибших не поступало. В районе ДТП образовалась пробка. Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрутов для передвижения.
Также автомобилистам напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения. Любая ошибка может обернуться непоправимыми последствиями.
