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В Москве на Юго-Восточной хорде вспыхнула машина

Днем 24 мая в районе улицы Пушкина, 2 на Юго-Восточной хорде (ЮВХ) в Москве загорелась машина и перекрыла одну из полос для движения. На месте происшествия уже работают оперативные службы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

На момент публикации заметки неизвестна ни марка автомобиля, ни причина, по которой он загорелся. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Несмотря на происшествие, движение на ЮВХ не затруднено и осуществляется по двум из трех свободным полосам.

Информации о пострадавших не поступало.