В Москве на девушку рухнула дверь купольной беседки

В Москве в купольной беседке RoofTop девушка получила травму при праздновании собственного дня рождения. На именинницу упала дверь беседки, когда та пошла встречать гостей, сообщает Telegram-канал «112» .

Девушка по имени Евгения арендовала место для праздника, купив VIP-пакет, однако вместо качественного сервиса столкнулась с целым рядом проблем.

Когда гостья вышла встречать друзей, на нее обрушилась дверь беседки. Помимо этого, само помещение оказалось грязным и с неприятным запахом. После жалобы администрации прислали уборщицу, а компанию и вовсе перевели в другой зал — меньший по размеру. В качестве компенсации гостям добавили лишь час аренды. Извинений от сотрудников заведения Евгения так и не дождалась.

Стоит отметить, что жалобы на организацию мероприятий в RoofTop поступают уже давно — недовольные клиенты неоднократно указывали на низкое качество сервиса. Посетители регулярно жалуются на это заведение. В отзывах люди указывают на грязь и плохую работу персонала.

Только после долгих споров и публичных негативных отзывов администрация согласилась частично компенсировать девушке стоимость испорченного праздника.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.