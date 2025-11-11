В Москве на 17 лет осудили мужчину за убийство двухлетнего внука о стену

Суд вынес обвинительный приговор 51-летнему москвичу, который убил двухлетнего внука в состоянии сильного алкогольного опьянения. Теперь мужчина проведет за решеткой 17 лет, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры .

Трагедия произошла 5 апреля 2025 года в квартире на улице Твардовского в Москве. В тот день дедушка находился в сильном алкогольном опьянении. Он схватил маленького мальчика, родившегося в 2023 году, за ногу и дважды с силой ударил его головой и телом о стену. Ребенок погиб на месте.

Прокуратура Москвы представила суду убедительные доказательства вины подсудимого. Мужчину признали виновным в убийстве малолетнего. Приговор вынесен с учетом позиции государственного обвинения.

Осужденный направится в колонию со строгим режимом содержания. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

