В Москве мужчина хотел сжечь себя вместе с семьей, но выжил

Мужчина устроил поджог в квартире с экс-женой и детьми в Москве

Утром в воскресенье мужчина пришел в квартиру жилого дома на улице Марьинский парк в столице, где живут его бывшая супруга и трое детей, он попытался устроить поджог, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Предварительно, в одной из комнат квартиры мужчина облился легковоспламеняющийся жидкостью и пытался устроить пожар.

В результате ЧП женщина и девочка 2009 года рождения были доставлены в больницу. У них диагностировали ожоги различной степени тяжести.

32-летний поджигатель ушел с места происшествия. Мужчину также госпитализировали.

Проверку по данному факту проводит Люблинская межрайонная прокуратура.