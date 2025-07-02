В Москве мошенники развели вдову кинувшего государство на 11 млрд руб министра

Мошенники обманули 76-летнюю вдову экс-министра путей сообщения России Николая Аксененко, который нанес государству ущерб более чем на 11 млрд руб и бежал за границу. Галина Аксененко прилетела в Москву из Испании, повелась на схему с «безопасными счетами» и потеряла 10 000 000 рублей, сообщает Baza .

Вдова бывшего министра живет в Испании, но раз в год посещает Россию. В июне она прилетела в Москву, и с ней связались мошенники. В итоге Аксененко обманули по схеме с «безопасными счетами», убедив, что ее сбережения находятся под угрозой.

По информации источников журналистов, 30 июня вдова покойного политика посетила банк на Большой Якиманке, сняла 10 миллионов рублей и отдала их курьеру. Аксененко догадалась о мошенничестве почти сразу и вызвала полицию, но посыльный успел скрыться до приезда силовиков.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Галина Аксененко была супругой Николая Аксененко, который возглавлял министерство путей сообщения (МПС) России в 1997–2002 годах. Его обвиняли в превышении должностных полномочий и нецелевом использовании прибыли железнодорожных предприятий — по оценкам следствия, действия чиновника нанесли государству ущерб на 11 млрд рублей. После вспыхнувшего скандала Аксененко покинул министерский пост, отпросился на лечение лейкоза в Германию и больше не приезжал в Россию. В 2005 году политик умер в Мюнхене.