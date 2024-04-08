В Москве малыша-шпица намотало на велосипедное колесо хозяина

SHOT: шпица намотало на колесо велосипеда во время прогулки на востоке Москвы

Маленькую собаку породы шпиц намотало на велосипедное колесо во время прогулки на востоке столицы. Для спасения питомца хозяин вызвал спасателей, сообщает SHOT .

Инцидент произошел на Первомайской улице в районе Измайлово. Отец с сыном взяли своего шпица на вечернюю прогулку у дома. Мальчик катался на велосипеде, в то время как питомец радостно бегал за ним. Однако в какой-то момент шерсть животного попала в спицы и его намотало на велосипедное колесо.

Хозяевам не удалось самостоятельно освободить собаку, поэтому на место вызвали сотрудников московского «Спасрезерва». Оперативно прибывшие на место спасатели спустя полчаса освободили шпица из велосипедного плена, но для этого потребовалось срезать часть застрявшей шерсти.

Ранее в Подмосковье девочка-подросток решила спасти собаку и бросилась за ней на ледяной пруд. В какой-то момент школьница сама провалилась в воду.