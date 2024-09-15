В Москве курьер на электровелосипеде напал на мужчину, сделавшему ему замечание
Фото - © YuryKara / Фотобанк Лори
На пешеходной зоне в столице курьер на электровелосипеде напал на прохожего, который сделал ему замечание, сообщает РЕН ТВ.
Курьер чуть на наехал на супружескую пару, которая шла по пешеходной зоне. Мужчина сделал велосипедисту замечание, так как он с женой еле успел увернуться от электротранспорта.
Вместо извинений мужчина начал грубить, а потом завязалась драка. Курьер ударил оппонента по лицу.
Пострадавший обратился в медучреждение. Врачи диагностировали многочисленные ушибы и раны на лице, руках и ногах.
Также потерпевший написал заявление на нападавшего в полицию. Агрессивного курьера уже ищут.