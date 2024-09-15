сегодня в 18:32

В Москве курьер на электровелосипеде напал на мужчину, сделавшему ему замечание

На пешеходной зоне в столице курьер на электровелосипеде напал на прохожего, который сделал ему замечание, сообщает РЕН ТВ .

Курьер чуть на наехал на супружескую пару, которая шла по пешеходной зоне. Мужчина сделал велосипедисту замечание, так как он с женой еле успел увернуться от электротранспорта.

Вместо извинений мужчина начал грубить, а потом завязалась драка. Курьер ударил оппонента по лицу.

Пострадавший обратился в медучреждение. Врачи диагностировали многочисленные ушибы и раны на лице, руках и ногах.

Также потерпевший написал заявление на нападавшего в полицию. Агрессивного курьера уже ищут.