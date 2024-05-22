В Москве китайский турист выпил почти смертельную дозу алкоголя и впал в кому

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Турист из Китая впал в кому в Москве из-за отравления алкоголем

Китайский турист, приехавший в Москву, впал в кому в отеле «Азимут». Он отравился алкоголем, сообщает Mash .

43-летнего путешественника нашли в номере после вечернего загула. Тот был без сознания.

Из гостиницы туриста увезли в реанимацию. Врачи выявили у него тяжелое отравление. Мужчина выпил почти смертельную для китайца дозу алкоголя.

Пациента подключили к ИВЛ, а затем вывели спиртное из его организма. Турист выжил.

После этого медики запретили китайцу пить и выписали его из больницы.