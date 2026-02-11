В Москве юноша с вирусной инфекцией решил расслабиться в горячей ванне и умер

Происшествия

В Москве заболевший вирусной инфекцией молодой человек захотел отдохнуть в ванне с горячей водой. Однако это решение стало для него смертельным, сообщает «МК: срочные новости».

Ночью 24-летний парень чувствовал себя плохо. У него поднялась температура 39 градусов.

Утром москвич обратился к медикам. Он получил больничный из-за тяжелой вирусной инфекции и остался дома.

Уже днем парень решил расслабиться в горячей ванне, но его сердце не выдержало такой нагрузки.

