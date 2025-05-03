В Москве из горящей квартиры спасли двух человек, один из них пострадал

На пульт диспетчера МЧС в Москве поступил сигнал о пожаре в Юго-Западном административном округе на улице Архитектора Власова. Спасатели сразу выехали на место происшествия и спасли из жилья двух человек, одному из которых потребовалась помощь медиков, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

Предварительно известно, что горела квартира на улице Архитектора Власова в доме № 31. На момент прибытия пожарного расчета пламенем были охвачены личные вещи жильцов и мебель на общей площади в 50 квадратных метров.

Из горящего жилья спасатели вывели на улицу два человека. К сожалению, одному из спасенных потребовалась медицинская помощь.

На момент публикации заметки горение было полностью ликвидировано. Что стало причиной возгорания, не уточняется.

Сотрудники чрезвычайного ведомства напомнили москвичам о важности соблюдать правила пожарной безопасности при любом обращении с огнем. В случае возникновения экстренной ситуации следует обратиться за помощью по коротким номерам с мобильного телефона «101» или «112», или по единому телефону доверия ГУ МЧС России в Москве 8 (495) 637-31-01.