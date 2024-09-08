В Москве ищут мужчину, разбившего бутылкой голову школьнику из-за ревности

В Москве неизвестный мужчина ударил бутылкой по голове 16-летнего подростка на электросамокате, который якобы приставал к его девушке, сообщает SHOT .

Минувшей ночью на улице Усачева в столице два 16-летних школьника катались на электросамокатах. Они увидели плачущую девушку и остановились спросить, что случилось.

Она рассказала юношам, что сильно поссорилась со своим парнем, он ее бросил. Но вскоре появился ее бойфренд.

Мужчина начал ругаться на ребят за то, что якобы они «подкатили к его девушке». Сначала агрессор орал матом, а потом набросился на одного из школьников и ударил мальчика стеклянной бутылкой по голове.

Пострадавшего юношу госпитализировали. У него диагностировали сильный ушиб и ссадину.

Ревнивого мужчину разыскивает полиция. На вид нападавшему было порядка 35 лет.