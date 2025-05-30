В Москве готовился теракт с подрывом бомбы в людных местах

СК: Украина готовила теракт в Москве с подрывом бомбы в людных места

Правоохранители предотвратили теракт в Москве, который готовился по заданию украинских спецслужб. Силовики задержали злоумышленника, планировавшего применить самодельную бомбу в местах массового скопления людей, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

После поимки местного жителя в его жилье провели обыск, в ходе которого изъяли мобильный телефон. В гаджете нашли переписку задержанного с украинским куратором, который приказал агенту забрать «схрон» в лесопарке на западе Москвы.

В тайнике лежало самодельное взрывное устройство (СВУ). По версии следствия, фигурант хотел забрать бомбу и использовать ее для теракта, чтобы совершить подрыв в людных местах.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) и части 1 статьи 30 пункта «а» части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта). Фигурант заключен под стражу, расследование продолжается.