В Москве горит хлебозавод «Черемушки»

сегодня в 22:16

Вечером 24 ноября в Москве произошел пожар в производственном помещении, расположенном на улице Наметкина. По указанному адресу незамедлительно выехали спасатели, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС РФ.

По предварительной информации, пожар произошел на третьем этаже в пятиэтажном здании, расположенном на улице Наметкина, д. 10А, стр. 1. Согласно сервису «Яндекс.Карты», по этому адресу находится Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки».

В настоящее время на месте происшествия работает 31 человек и девять единиц спецтехники.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной возгорания, будет установлено позднее в ходе специальной экспертизы.

В Сети также появилось видео с места пожара, которое опубликовал Mash. На опубликованных кадрах видно, что часть здания предприятия охвачена открытым пламенем.

