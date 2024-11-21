В Москве фанаты «Спартака» напали на школьника в толстовке с символикой «Динамо»

Столичная полиция задержала двух фанатов «Спартака», отобравших у школьника шарфы и флаг футбольного клуба «Динамо». В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 (грабеж), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

«Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по району Хамовники совместно с коллегами из управления уголовного розыска столичного главка задержаны 18-летний молодой человек и 33-летний мужчина, подозреваемые в открытом хищении у несовершеннолетнего гражданина атрибутики и одежды московского футбольного клуба», — говорится в сообщении на официальном сайте столичной полиции.

17 ноября в Москве двое мужчин после товарищеского матча «Динамо» и «Амкала» подошли к 16-летнему юноше на Комсомольском проспекте. Они заставили его снять шарф и толстовку с атрибутикой футбольного клуба «Динамо», в рюкзаке потерпевшего они нашли еще два шарфа и флаг. Все эти предметы отобрали мужчины, которые оказались давними фанатами «Спартака».

В сообщении МВД отмечается, что похищенная одежда и атрибутика футбольного клуба оценивается примерно в 10 тыс. рублей. В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, им грозит до семи лет лишения свободы.