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В Москве эвакуируют посетителей и сотрудников из ТЦ «Метрополис»

Днем 8 июня всех сотрудников ТЦ «Метрополис» в Москве в срочном порядке попросили покинуть здание. Об этом РИАМО сообщили очевидцы.

«Внимание! Чрезвычайная ситуация! Всех просим немедленно покинуть здание, используя эвакуационные выходы», — говорится в объявлении, которое включили по громкоговорителям внутри ТЦ на двух языках — русском и английском.

На кадрах, предоставленных редакции, видно, как десятки людей идут по коридорам, лестницам и эскалаторам в сторону выхода.

Причина эвакуации посетителей и сотрудников ТЦ пока неизвестна. Обстоятельства случившегося устанавливаются.