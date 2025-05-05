В Москве эвакуировали людей с помощью автолестницы
Двое пострадавших спасены на пожаре в доме на улице Академика Королева
Фото - © МЧС России
На улице Академика Королёва произошёл пожар в четырёхэтажном здании. двое человек пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Возгорание затронуло личные вещи, мебель и внутреннюю отделку стен под лестничным маршем на первом этаже.
Огнеборцы оперативно прибыли на место и с помощью автолестницы эвакуировали двух человек, которых передали медикам для осмотра.
В тушении пожара участвовали 50 сотрудников МЧС России и 12 единиц техники. Благодаря их слаженным действиям огонь был полностью ликвидирован.
Причины возгорания выясняются.