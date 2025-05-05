В Москве эвакуировали людей с помощью автолестницы

Двое пострадавших спасены на пожаре в доме на улице Академика Королева

На улице Академика Королёва произошёл пожар в четырёхэтажном здании. двое человек пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание затронуло личные вещи, мебель и внутреннюю отделку стен под лестничным маршем на первом этаже.

Огнеборцы оперативно прибыли на место и с помощью автолестницы эвакуировали двух человек, которых передали медикам для осмотра.

В тушении пожара участвовали 50 сотрудников МЧС России и 12 единиц техники. Благодаря их слаженным действиям огонь был полностью ликвидирован.

Причины возгорания выясняются.