В Москве девушку арестовали за крики «русские п***»

В Москве местную жительницу арестовали на 13 суток по обвинению в разжигании национальной ненависти из-за криков «русские п***» во время уличного конфликта. На суде нарушительница утверждала, что выкрикнула эту фразу в пылу ссоры и сожалеет о своих словах, сообщает «Осторожно, Москва» .

Конфликт с участием девушки произошел еще ночью 25 мая. Она гуляла с друзьями во дворе ЖК Остафьево и вступила в словесную перепалку с другими людьми. Девушка крикнула «русские п***», когда ее снимали на видео. После этого оппоненты подошли к горожанке и начали спрашивать, кому были адресованы эти слова.

Позже девушку задержали. В отношении москвички возбудили административное дело по статье 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ее поместили под арест на 13 суток.