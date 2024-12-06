В Москве дагестанца осудили за растаптывание креста и пересылку детского порно

Дорогомиловский райсуд Москвы приговорил дагестанского стримера Хавиера Я. к 7 годам лишения свободы по делу о растаптывании православного креста в столичной школе. Фигурант также оказался распространителем детского порно, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Мужчину осудили по части 1 статьи 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), пункту «б» части 3 статьи 242 (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов), подпунктам «а», «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

Подсудимому также назначили штраф и лишили права администрировать сайты на 8 лет. Отбывать наказание Хавиеру предстоит в колонии общего режима.

Суд выяснил, что фигурант в прямом эфире растоптал православный крест в одной из московских школ. Позже стало известно, что мужчина еще и распространял детскую порнографию.

«МК: срочные новости» добавляет, что Хавиер является дагестанцем. В школе, где был растоптан крест, он работал охранником.