В Москве черный маг приворожил женщину на 75 тыс руб и попал под суд

В Москве 59-летний мужчина стал жертвой «черного мага», когда обратился к нему за помощью с просьбой помочь вернуть возлюбленную после разрыва отношений. Злоумышленник согласился помочь, но в итоге обманул клиента и угодил на скамью подсудимых, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры .

Предварительно известно, что потерпевший искал в интернете способы воссоединиться с возлюбленной, когда наткнулся на «черного мага». Злоумышленник предложил своей жертве провести сначала диагностическую сессию за 5 тысяч рублей, а после, когда увидел перспективу в отношениях, запросил еще 75 тысяч рублей за ночной обряд и «чистку женщины», которая стала холодна к экс-избраннику.

После того как мужчина передал деньги злоумышленнику, тот сообщил, что и чистка, и ночной обряд прошли хорошо. Однако долгожданного воссоединения пары так и не произошло. После этого горожанин понял, что стал жертвой мошенника, и обратился за помощью в полицию, где в дальнейшем возбудили уголовное дело.

«Обвиняемый „маг“ вину признал, возместил ущерб, причиненный преступлением. Уголовное дело с утвержденным Хорошевской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд», — говорится в сообщении надзорного ведомства.