В Москве будут судить «Хитмэна», по пьяни стрелявшего в детей

В Москве мужчину отдадут под суд за стрельбу по подросткам-собачникам

В Москве перед судом предстанет 45-летний горожанин, который 8 марта с пистолетом гонялся за подростками-собачниками. Тогда ребята смогли укрыться в ближайшем подъезде, сообщила пресс-служба прокуратура столицы.

Происшествие случилось 8 марта 2025 года. Пьяный мужчина находился на улице и достал пневматический пистолет, после чего сделал минимум два выстрела в сторону несовершеннолетних, выгуливающих собаку.

Судя по опубликованным кадрам, лысый стрелок пытался догнать детей, однако они успели укрыться в подъезде. При нападении пьяного «Хитмэна» подростки не пострадали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и предметов, используемых в качестве оружия). Обвиняемый заключен под стражу, его дело готовятся передать в Солнцевский районный суд.